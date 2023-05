“Agricoltura sostenibile e tutela ambientale”, 1.200 bambini in festa al Palabanca

Oltre 1.200 bambini in festa al Palabanca per celebrare la terra, l’acqua, il sole e tutti gli ingredienti indispensabili per creare cibo salutare e valorizzare l’agricoltura sostenibile. Musica, giochi, grande divertimento ma anche attenzione alla sostenibilità ambientale, alla prevenzione e alla cura del territorio. Questa mattina si è tenuto l’evento conclusivo del progetto di “Educazione alla campagna amica” rivolto alle scuole di città e provincia promosso da Coldiretti e dal Consorzio di Bonifica di Piacenza.

Dopo gli applausi per le centinaia di operatori in servizio nei luoghi dell’Emilia-Romagna colpiti dall’alluvione si è tenuto un minuto di silenzio per ricordare le vittime. “Un momento particolare quello che stiamo vivendo – sottolinea Roberto Gallizioli, direttore di Coldiretti Piacenza -. La nostra organizzazione è vent’anni che si occupa di prevenzione, quello che è successo a pochi chilometri da noi ci insegna a capire che oggi essere attanti alla campagna, vuol dire essere attenti anche a governare i fenomeni naturali e non è banale”. “Vedere così tanti ragazzi qui tutti insieme è bellissimo, anche così si formano i cittadini responsabili del futuro” conclude Gallizioli.

Per il presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza Luigi Bisi “oggi è un giorno importante, la ventesima edizione di un progetto che ha il sapore di prevenzione e sensibilizzazione alla tutela ambientale e alla valorizzazione delle nostre produzioni”. Bisi ricorda infine l’impegno del Consorzio durante l’emergenza ancora in corso soprattutto in Romagna: “Abbiamo inviato molte persone del nostro staff con macchine e pompe che al momento sono quelle che servono di più per portare il nostro contributo a chi purtroppo ha perso tutto”.