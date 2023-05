Cade con il monopattino in viale Dante: 33enne muore due giorni dopo

Non ce l’ha fatta il 33enne che sabato 20 maggio era caduto con il monopattino in viale Dante, a Piacenza. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi tanto che era stato disposto il trasferimento all’ospedale di Parma. Il giovane aveva riportato un trauma cranico a seguito della caduta. Quel giorno la strada era scivolosa a causa della forte pioggia. Restano da chiarire le cause, la polizia locale sta cercando di ricostruire l’accaduto. Purtroppo il 33enne è deceduto due giorni dopo l’incidente.

