Orti comunali: bando a Fiorenzuola per sedici aree. Domande entro il 23 giugno

Il comune di Fiorenzuola ha indetto un bando per l’assegnazione di ulteriori

sedici appezzamenti di terreno di proprietà comunale, e da destinare ad uso ortivo,

all’interno del nuovo Parco Arda, in via di realizzazione a Fiorenzuola lungo il

torrente cittadino.

L’assegnazione degli appezzamenti di terreno è riservata ai richiedenti maggiorenni,

che potranno presentare la relativa domanda entro il prossimo 23 giugno utilizzando

l’apposito modulo in distribuzione presso lo sportello polifunzionale “Fiore per Te”,

all’interno del Municipio; o scaricabile dal sito internet del comune di Fiorenzuola – all’indirizzo www.comune.fiorenzuola.pc.it – nella sezione “News”, dove

sono già consultabili tutte le informazioni sul bando. Le domande compilate andranno

successivamente consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del comune, o inviate mediante raccomandata al Settore dei Servizi alla Città e al Territorio del Comune di Fiorenzuola d’Arda (Piazzale San Giovanni 2, 29017 Fiorenzuola d’Arda) o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]

La relativa graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio comunale e sul sito web del

comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, e sarà inoltre visionabile presso

il settore servizi alla città e al territorio del comune di Fiorenzuola. Gli

assegnatari avranno la facoltà di scegliere il lotto ortivo tra quelli disponibili, individuati mediante apposita numerazione: se gli aventi diritto non esprimeranno preferenze, il lotto sarà assegnato d’ufficio.

“Prosegue l’assegnazione degli orti comunali all’interno del Parco Arda, importante

obiettivo della nostra amministrazione sul tema delle politiche ambientali”, ha

commentato il sindaco di Fiorenzuola, Romeo Gandolfi. “Gli orti comunali sono

un’importante occasione a disposizione di cittadini di ogni età, dagli studenti delle

scuole ai pensionati, sotto diversi punti di vista: da quello ambientale, dal momento in

cui i cittadini hanno la possibilità di produrre cibo sano ed “a chilometro zero” in un

comune di Fiorenzuola.