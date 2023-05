A Piacenza il film “999, l’altra anima del calcio”. Oggi pomeriggio la replica

Superare le difficoltà e diventare grandi nella vita, anche attraverso lo sport. Questo il messaggio cruciale del film-documentario “999, l’altra anima del calcio”, nella prima del cinema Corso a Piacenza in scena ieri sera. La pellicola di 80 minuti, tratta dal libro di Pablo Amir Tabloni sui campioni mancati, è un viaggio nei percorsi di migliaia di giovani talenti che sognano di farsi strada con la palla al piede. E in particolare incentrato sulla figura di Lorenzo, diciassettenne che cerca di affermarsi proprio a partire dalle giovanili del Piacenza: “È un progetto nato 5 anni fa – spiega Marco De Marchi -. Abbiamo voluto spostare l’attenzione dai campioni e mettere in risalto i ragazzi che iniziano un percorso nel calcio, si perdono, ma possono anche trovare una strada positiva e fare dell’altro. Mi sento di dire che è un film educativo, trasmette tanti messaggi”.

Fra le produttrici del film anche Stefania Tschantret, moglie di Marco De Marchi, che oltre ad essere un ex calciatore professionista con le maglie di Juventus e Bologna, è anche il procuratore di Simone Guerra. L’attaccante ex Piace originario a San Nicolò, fresco di pass per la Serie B conquistato con la Feralpisalò, non è voluto mancare ad una serata che gli ha fatto rivivere la sua scalata fra i professionisti: “È un percorso lungo e con molti sacrifici. Un sogno che hanno tanti ragazzi. Non tutti possono arrivare, ma con la voglia, i sacrifici e la determinazione si può fare”.

Buon riscontro di pubblico fra grandi e bambini, presenti anche tanti giocatori del settore giovanile del Piacenza, invitato ufficialmente e presente con il direttore generale Fiorani e il socio De Santis. Seconda e ultima chance di vedere “999” in città questa sera, 24 maggio, alle ore 18, sempre al Cinema Corso.