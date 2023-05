Giornata internazionale dei bambini scomparsi: a Piacenza aumenta la prevenzione

Ricorre oggi la “Giornata internazionale dei bambini scomparsi istituita nel 1983 dalle Nazioni Unite”. La data scelta è quella del 25 maggio, giorno in cui, nel 1979, scomparve a New York un bambino di 6 anni, Etan Patz.

“La Polizia di Stato – spiega Angelo Di Legge, Dirigente della divisione anticrimine della Questura di Piacenza – è costantemente impegnata nel prevenire e fronteggiare questo fenomeno. È cruciale infatti non sottovalutare i segnali di disagio e, in caso di dubbio, non esitare a rivolgersi alla polizia. Anche quest’anno la direzione centrale anticrimine della polizia di stato ha messo a disposizione di ragazzi e genitori un pieghevole informativo ed un segnalibro contenenti informazioni e consigli utili che, tramite personale dell’ufficio minori e vittime vulnerabili della Questura, abbiamo provveduto a distribuire in alcuni istituti nel territorio con i quali collaboriamo durante tutto l’anno e che ringraziamo per la preziosa e indispensabile collaborazione”.

“Alcune copie – conclude Di Legge – sono inoltre state consegnate al posto fisso di polizia presso il locale ospedale e ai colleghi della polizia ferroviaria, per permetterne una maggiore diffusione”.