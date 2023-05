Podenzano: scuola aperta alle famiglie per mostrare la bellezza delle lezioni

E’ stata una festa che ha coinvolto tutta la comunità quella proposta dall’istituto comprensivo “Parini” di Podenzano. Nel pomeriggio di martedì tutti gli studenti dei plessi della primaria e della secondaria di primo grado, con i loro docenti, hanno dato appuntamento alle loro famiglie per mostrare quanto di bello fosse nato dalle ore trascorse in classe.

La festa è iniziata con la consegna delle borse di studio agli studenti più meritevoli delle quinte elementari e delle terze medie, seguita dalla visita che i ragazzi, vestiti da Dante Alighieri, hanno condotto all’interno della scuola tra i murales della legalità e dei testimoni di pace fino alla biblioteca scolastica Bibloh ad un anno dalla sua apertura. Ed ancora lo spettacolo teatrale ed il concerto dei bambini e dei ragazzi, concluso con la partecipazione del coro “Le campanelle” di Piacenza composto da bambini ucraini con cui i podenzanesi hanno iniziato un percorso di conoscenza. I bambini e i ragazzi hanno anche distribuito libri usati e piantine fatte germogliare in classe e in famiglia per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di nuovi libri ed arredi per Bibloh.

“E’ stata grandissima la partecipazione da parte delle famiglie che ha stupito tutti – osserva la dirigente Giorgia Antaldi –, davvero una festa dell’intera comunità di Podenzano che ha voluto partecipare ai diversi momenti messi in campo dai ragazzi, dai docenti, dal personale scolastico cui va il nostro ringraziamento insieme all’amministrazione comunale e tutti gli sponsor che hanno contribuito”.

La dirigente sta già pensando al prossimo anno, con l’intenzione di avere un’orchestra spettacolo, un gruppo di teatro e un gruppo di lettura scolastici per proporre in diversi momenti dell’anno spettacoli ed eventi aperti a tutto il paese.