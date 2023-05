“Pronta per volare in Francia con la borsa di studio di Libertà e Confindustria”

Studiare all’estero è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire, per maturare poi le scelte del domani con maggiore consapevolezza. La stessa con quale la giovane piacentina Mariasole Bongiorni affronterà – a partire da settembre la sua avventura in Francia, dove rimarrà a studiare fino al luglio 2024. Alla diciassettenne studentessa del Liceo Gioia (indirizzo linguistico) è stata infatti consegnata – nell’ambito del progetto intercultura – una borsa di studio all’estero, fornita dalla Fondazione Ronconi Prati e Confindustria.

