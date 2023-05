“Ravenna salva dal totale allagamento grazie all’opera voluta da Giulio Alberoni”

Se Ravenna si è salvata dal totale allagamento è stato anche grazie a un’opera idraulica fortemente voluta da un illustre piacentino, il cardinale Giulio Alberoni. Fu il porporato, infatti, quando era legato nella città a inizio Settecento, a far completare i lavori del canale artificiale denominato “Fiumi Uniti” che deviò il corso del Montone e del Ronco e che in questa occasione ha incredibilmente retto all’enorme quantitativo d’acqua.

Lo ha ricordato lo stesso sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, in un video-messaggio dei giorni scorsi rivolto ai suoi cittadini in cui descrive nei dettagli la dinamica degli allagamenti nella zona del Ravennate, spiegando anche che cosa è stato fatto per salvare la città.

