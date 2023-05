Velocità elevata: oltre 2.500 violazioni in due mesi. Incontro sui monopattini

Eccesso di velocità: in soli due mesi (marzo-aprile 2023) sono state accertate 2.569 violazioni dei limiti di velocità sulle strade della provincia di Piacenza di cui 51 con contestazione immediata. Sedici gli incidente rilevati di cui uno collegato alla velocità elevata. I dati arrivano dalla Prefettura di Piacenza. Domani si terrà un incontro di presentazione – a cura del comandante della sezione di polizia stradale di Piacenza e alla presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine, polizie locali ed enti gestori e proprietari di strade – del nuovo applicativo Geis del Ministero dell’Interno per il monitoraggio dell’incidentalità stradale.

L’applicativo consentirà all’Osservatorio provinciale per l’incidentalità stradale, costituito in Prefettura, di omogeneizzare la raccolta dei dati sul territorio e di acquisire in modo speditivo un arricchito dettaglio di informazioni relative a tutti gli incidenti stradali occorsi in ambito provinciale con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali interessati e il superamento del divario temporale nella raccolta ufficiale dei dati infortunistici, favorendo al contempo l’analisi per le più tempestive attività preventive del fenomeno infortunistico da parte degli organi di polizia per i compiti di sicurezza stradale e degli enti gestori per gli aspetti infrastrutturali.

Nel corso dell’incontro si terrà anche un approfondimento tecnico e normativo relativo circolazione stradale dei monopattini elettrici e la condivisione di iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza circa le regole fondamentali per un corretto uso, con particolare riferimento al divieto di utilizzo da parte dei minori di anni 14, all’obbligo del casco fino ai 18 anni, all’uso delle luci e delle bretelle rifrangenti, al divieto di trasporto di persone, oggetti e animali, oltre il traino di veicoli.