Strade ancora al buio a Castel San Giovanni. L’altra notte parte dell’illuminazione pubblica non si è accesa, oppure si è improvvisamente spenta. Interessati piazzale Gramsci, viale Amendola e altre zone della città, tra cui via Montanara. “Ho parcheggiato l’auto fuori casa e per qualche momento ho avuto paura a rientrare da sola” racconta un’abitante.

