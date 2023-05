Comitato per la pace in Iran a Piacenza: “Dare voce alle donne e agli oppressi”

L’Iran è un Paese con un complicatissimo sistema politico e istituzionale. I centri di potere hanno carattere talvolta elettivo, talvolta nominale, ma i suoi membri appartengono tutti ad un regime politico-religioso oppressivo e liberticida. Il comitato “Donna vita libertà” di Piacenza ha svolto oggi in Sala Cattivelli una conferenza stampa in relazione alla rivolta agita dal popolo iraniano contro l’oppressione religiosa vigente in Iran. “L’Iran sta sprofondando nelle tenebre della repressione – spiega il comitato – e oltre cento arrestati rischiano la pena di morte dopo aver subito violenze di ogni tipo. Parliamo di un Paese con un complicatissimo sistema politico e istituzionale. I centri di potere hanno carattere talvolta elettivo, talvolta nominale, ma i suoi membri appartengono tutti ad un regime politico-religioso oppressivo e liberticida”. All’incontro è stata mostrata la lettere di adozione dei prigionieri assieme alle loro biografie, ponendo particolare attenzione sull’arresto di due persone innocenti: Ziba Omidifar e Molavi Abdolmajid, per le quali è stata inviata una lettera all’ambasciata iraniana chiedendo l’immediata scarcerazione. Presenti all’incontro l’assessore Serena Groppelli e il presidente del consiglio comunale Paola Gazzolo.

L’obiettivo del comitato, assieme ad esponenti di istituzione italiane ed europee, è proporre una forma di adozione simbolica, un “patrocinio politico” che chiunque potrebbe operare per sostenere la liberazione di un detenuto o di un condannato a morte, raccogliendo informazioni sulle sue condizioni e contrastando il silenzio della Comunità Internazionale: “dare voce agli oppressi e alle donne iraniane, ridotte ad uno stato di inferiorità, di totale privazione dei diritti”.

Nelle prossime settimane, inoltre, lo striscione che fino a poche settimane fa era appeso nella facciata del Palazzo Gotico, verrà esposto in altri comuni di Piacenza, tra cui: Calendasco, Pontenure, Podenzano, Gragnano Trebbiense, Ziano Piacentino e Castel San Giovanni.