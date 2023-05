Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Venerdì 26

PIACENZA

2 GIUGNO 1946. Repubblica sia! – Archivio di Stato, dalle 8.30 alle 13 mostra documentaria realizzata nell’ambito della manifestazione per il 2 giugno 2023.

Pane in piazza – Piazza Cavalli, dalle 8 alle 20 appuntamento con i panificatori di Piacenza, che portano nel centro storico: pane, pizza, focaccia, chisolino, dolci da forno e birra artigianale realizzata con il pane.

CAORSO

Sagra della Crostata – centro storico, dalle 18.30 in programma musica con Moder Remember 70/80, inaugurazione mostra pittorica di Gianfranco Lucchini e stand gastronomici.

FIORENZUOLA

43° Festa Fiorenzuolana di Primavera – Piazza Molinari, dalle 19 in programma stand gastronomici, concerto allievi scuola musica Amadeus e Officina della musica e concerto Best of Guitar – The Mullers.

SARMATO

55° Edizione della Festa del Salame – centro paese, ore 19 manifestazione dedicata alla valorizzazione del prodotto tipico locale per eccellenza con tanti piatti tipici della tradizione e tanta musica dal vivo.