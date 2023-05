Da Biondi ad Alice, da Bosso a Preziosi. Sedici eventi per i 25 anni di Val Tidone Festival

Il Val Tidone Festival, compie 25 anni e si prepara a festeggiare con artisti straordinari come Mario Biondi e Paolo Di Sabatino, Alice che canta Battiato, Le Vibrazioni, Javier Girotto, Fabrizio Bosso con il suo omaggio a Steve Wonder, Simone Zanchini, Gabriele Mirabassi, Danilo Rea, Filippo Arlia con Alessandro Preziosi, Renato Borghetti, i Funk Off e tanti altri. Tornano anche i “Concorsi Val Tidone” che vedranno centinaia di concorrenti da tutto il mondo darsi appuntamento a Pianello dal 13 al 16 luglio. Un quarto di secolo che sarebbe stato difficile pensare di poter raggiungere quando, nel 1998, a Pianello si decise di organizzare un concorso internazionale di musica. La Fondazione Val Tidone Musica ha deciso di festeggiare questo bellissimo compleanno con un progetto speciale, un cartellone costruito su 25 artisti. Ci saranno volti nuovi, ma anche tanti dei musicisti che in questi anni hanno sposato il progetto, contribuendo alla sua crescita: Sergej Krylov, la prima star della musica classica ad esibirsi al Val Tidone Festival, protagonista del concerto di anteprima di agosto 2022 con il pianista Michail Lifits, primo vincitore del Premio Bengalli ad aver percorso una carriera internazionale; due volti storici dei Concorsi Val Tidone come Ayami Ikeba e Pavel Ionescu; le new entry di quest’anno: Mario Biondi, a Pecorara con il Trio di Paolo Di Sabatino; Alice a Gragnano con Carlo Guaitoli; Francesco Sarcina de Le Vibrazioni; i protagonisti del concerto sul Po, Alex Battini dell’Iguazù Acoustic Trio, e Paola Folli; alcuni dei musicisti a noi più cari, come Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Tiziano Chiapelli, Alessandro Bertozzi, Filippo Arlia, Francesco Mariozzi, Simone Zanchini, Gabriele Mirabassi, il direttore dell’Orchestra Cremona di Agazzano Carlo Pisani, Danilo Rea, Dario Cecchini dei Funk Off, Alessandro Preziosi, con il suo omaggio a Franco Zeffirelli, Renato Borghetti e Michele Di Toro. Il progetto, promosso dalla Fondazione Val Tidone Musica, si avvarrà del determinante sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, che il presidente Gianpaolo Fornasari ha voluto ringraziare a nome di tutti gli enti soci della Fondazione Val Tidone Musica: “Quest’anno festeggiamo il 25° anniversario del Val Tidone Festival, sorto da un’idea nata a Pianello nel 1998. Il cammino culturale percorso, ad altissimi livelli, grazie al lavoro del direttore, è un segno dell’unità d’intenti dei Comuni della Val Tidone / Val Luretta che ora sono tutti aderenti, insieme alla provincia, alla Fondazione Musica Val Tidone. Le magnifiche serate musicali di cui hanno usufruito ed usufruiranno migliaia di persone sono state possibili grazie al determinante supporto finanziario della Fondazione di Piacenza e Vigevano che ha sempre sostenuto il progetto e che ringrazio a nome della popolazione della Val Tidone e del territorio”

Il cartellone principale del Val Tidone Festival, artisticamente diretto da Livio Bollani, consta quest’anno di 16 concerti, con il coinvolgimento di tutti i Comuni della Val Tidone-Val Luretta (Agazzano, Alta Val Tidone, Borgonovo Val Tidone, Calendasco, Castel San Giovanni, Gazzola Gragnano Trebbiense, Piozzano, Rottofreno, Sarmato e Ziano Piacentino), oltre che della città di Piacenza. Gli spettacoli si svolgeranno in luoghi di particolare interesse storico, architettonico e naturalistico della vallata.

COMUNICATO E PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI