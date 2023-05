Dalle aule studio agli orti nei parchi: le idee degli studenti per la città del futuro

Anziani che “adottano” studenti per risolvere il problema della carenza di alloggi per studenti, orti nei parchi, pulizia delle aree verdi: sono soltanto alcuni dei progetti proposti dagli studenti che hanno partecipato a “Pug YOUng” mattinata di laboratori dedicati alla visione delle giovani generazioni sulla Piacenza del futuro, nell’ambito del percorso partecipativo che condurrà al nuovo Piano urbanistico generale del Comune.

Oltre cento tra bambini e ragazzi, dalla scuola primaria all’università si sono ritrovati nel cortile di Palazzo Farnese.

Ad accoglierli, accanto al sindaco Katia Tarasconi, gli assessori Francesco Brianzi, Mario Dadati e Adriana Fantini, delegata all’Urbanistica, che ha fortemente voluto l’organizzazione di un momento di confronto e dialogo dedicato al mondo della scuola, realizzato con la collaborazione del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, di numerosi istituti secondari e degli atenei del territorio.

A condurre le attività sono stati l’urbanista ed esperto di Formattiva Andrea Panzavolta e il facilitatore Gianluca Ruotolo. Dopo una breve presentazione dei dati territoriali e di contesto su cui i giovani partecipanti saranno chiamati a interagire, sono iniziati i lavori di gruppo – in base alle fasce d’età – che in parallelo hanno approfondito gli stessi temi rispondendo ad alcune domande fondamentali: quali elementi considero i “tesori” di Piacenza? Dove è importante intervenire per migliorare la città? Come la si può rendere più a misura di bambini e ragazzi? Noi giovani cosa siamo disposti a fare per la città di domani?