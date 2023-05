In due mesi 2.569 violazioni dei limiti e 16 incidenti stradali. Tavolo in prefettura

“Necessario intraprendere azioni preventive e sinergiche su tutto il territorio provinciale volte a ridurre e a scongiurare il ripetersi degli incidenti stradali” il monito del commissario capo Davide Pani, da circa un mese Comandante della sezione di Polizia stradale di Piacenza. Durante un incontro partecipato da tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine e delle polizie locali è stato presentato anche il nuovo applicativo Geis proposto dal ministero dell’Interno: “Sarà utile a omogenizzare la raccolta dati per constatare l’andamento del fenomeno infortunistico nel nostro territorio” precisa Pani.

Tra marzo e aprile sono state accertate 2.569 violazioni dei limiti di velocità e rilevati 16 incidenti stradali. Numeri in continua crescita che sono stati presi in considerazione dai rappresentanti delle forze dell’ordine e delle polizie locali in Prefettura. Durante l’incontro si è parlato anche delle prospettive legate alla circolazione stradale dei monopattini elettrici, soprattutto a seguito dell’incidente mortale di due giorni fa in viale Dante. “Bisogna responsabilizzarci tutti in modo che il sistema della sicurezza nn sia deputato solamente alle forze dell’ordine e alla polizia locale” le parole del prefetto Daniela Lupo.