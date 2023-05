Pianello, oltre un milione e mezzo per la cultura: “Rinnoveremo il teatro comunale”

Pianello ha ottenuto un milione e 600 mila euro da investire in cultura. I fondi saranno usati per rinnovare gli spazi del teatro comunale. Di lato verrà costruito un “hub per l’innovazione” dove poter lavorare in smart working, oppure studiare. Sopra la biblioteca verrà creato un centro studi collegato al museo archeologico della Valtidone per la formazione universitaria Sarà una sorta di scuola dell’archeologia con anche summer camp dedicati. La sala Novara dell’antica rocca comunale verrà adattata ad aula per attività formative da 3 a 99 anni. Questi sono alcuni degli interventi che dovranno essere realizzati entro il 2026. A latere ci sono anche eventi culturali come il primo festival del fumetto e quello del Medioevo in programma la prossima estate. Tutti i progetti su www.pianellovaltidone-pnrr.eu

