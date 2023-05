Si è spento a 86 anni Renato Passerini, che di lavoro svolgeva il dirigente in una azienda farmaceutica, ma che aveva un grande amore per il proprio territorio e per il giornalismo. In passato era stato collaboratore anche del quotidiano Libertà, in particolare come corrispondente da Podenzano, Grazzano Visconti e tutta la Val Nure.

Appassionato di storia e di cultura, è stato autore di tantissimi articoli, libri e anche promotore del circolo fotoamatori della Carlo Erba (all’interno dell’azienda che aveva sede a Grazzano), da cui nacque poi il circolo di Podenzano.

Fu nominato Maestro del lavoro nel 2016.

