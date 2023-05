A Rottofreno ricompensa in denaro a chi uccide le nutrie: “Sono un problema serio”

“Le nutrie a Rottofreno non sono un problema da poco”.

Il consiglio comunale ha così deciso all’unanimità di approvare di nuovo la convenzione con la Provincia di Piacenza, il Consorzio di bonifica di Piacenza e gli ambiti territoriali di caccia per il controllo di questa specie.

Questi mammiferi roditori, che vivono vicino alle acque, si potranno uccidere sparando o catturandoli in gabbie. È prevista anche una ricompensa: ad ogni codino di nutria conferito alle autorità, vengono corrisposti alcuni euro.

Le nutrie sono classificate fra le cento specie più dannose per la natura e le loro gallerie possono provocare cedimenti alle arginature fluviali.

