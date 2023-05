Al ponte di San Martino a Bobbio le ventidue pile allargate di venti centimetri

Procede il cantiere che sta mettendo in sicurezza il ponte di San Martino a Bobbio lungo la Statale 45. Le pile avevano prima un diametro di 150 centimetri, ora quelle su cui si è già intervenuti sono arrivate a 170: venti in più. Sono 22 le pile totali e il bisogno di rinforzo – non si interveniva da 60 anni sul viadotto nonostante le tante sollecitazioni – è stato stimato come “urgente” dai tecnici. A realizzare l’intervento, appaltato da Anas, è la rete temporanea di impresa Siscom di Roma e l’impresa esecutrice è la romana Sveco.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’