Con i panificatori in piazza Cavalli pane, piazza e chisolini per la solidarietà

Piazza Cavalli si è trasformata in un laboratorio di panificazione. Dopo il rinvio della scorsa settimana causa pioggia, la manifestazione “Pane in Piazza” prosegue fino a domenica. L’iniziativa è dell’Associazione panificatori di Piacenza e provincia e da Confcommercio in collaborazione con il Comune di Piacenza: dalle 8 alle 20 sono in programma la produzione di pane, pizza, focaccia, chisolino e dolci da forno e la distribuzione di birra artigianale realizzata con il pane.

Sotto i riflettori l’importanza di valorizzare la produzione artigianale del pane e il prezioso lavoro dei panificatori: professione, questa, sempre più a rischio di estinzione. L’iniziativa ha un lato solidale: una parte del ricavato sarà infatti destinata all’area sociale del comitato provinciale della Croce Rossa.

LE FOTO DI MAURO DEL PAPA