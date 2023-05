Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Sabato 27

PONTENURE

BuskeRaggio – Parco Raggio, dalle ore 15 festival d’Arte Contemporanea con spettacoli di teatro di strada, mercatino dei creativi, truccabimbi, gonfiabili, cabaret degli artisti e street food. Ingresso libero.

PIACENZA

13° Camminata Mettiamoci in Gioco – Parco della Galleana, ore 15.30 camminata ludico-motoria amatoriale non competitiva sulle distanze di 5 e 10 chilometri, organizzata dalla sezione territorio dell’Unione Ciechi e Ipovedenti.

A/Mano Market goes to Balera – Osteria della Balera, dalle 16 alle 23 mercatino handmade di Piacenza con selezione di banchetti, ottimo cibo, musica e tanto altro.

FunCon – Piacenza Expo, dalle 9.30 alle 19.30 fiera dedicata ai fumetti, giochi, videogiochi, cosplay e musica.

Pane in piazza – Piazza Cavalli, dalle 8 alle 20 appuntamento con i panificatori di Piacenza, che portano nel centro storico: pane, pizza, focaccia, chisolino, dolci da forno e birra artigianale realizzata con il pane. Produzione di prodotti da forno dolci e salati tipici del Nord e Sud Italia.

BOBBIO

Il Castello in Fiore – Castello Malaspina Dal Verme, dalle 10 alle 19 mostra mercato di piante, fiori, artigianato artistico e prodotti alimentari del territorio.

FIORENZUOLA

43° Festa Fiorenzuolana di Primavera – Piazza Molinari, dalle 19 in programma stand gastronomici, esibizione della cantautrice Martina Zoppi e del gruppo Made in Italy. Dalle 14.30 alle 19 presso l’ex Macello, in largo Gabrielli, appuntamento con Fiore Bricks, evento dedicato ai mattoncini Lego.

CAORSO

Sagra della Crostata – centro storico, dalle 19 in programma serata birra e cocktails, musica con la Shary Band e stand gastronomici.

SARMATO

55° Edizione della Festa del Salame – centro paese, ore 19 manifestazione dedicata alla valorizzazione del prodotto tipico locale per eccellenza con tanti piatti tipici della tradizione e tanta musica dal vivo.