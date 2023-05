False foto di danni alle auto per ottenere rimborsi assicurativi: 32 indagati

Trentadue persone sono state iscritte nel registro degli indagati per aver organizzato come principali attori, o per aver preso parte come comparse, a una truffa ai danni di un’agenzia di assicurazione sfruttando falsi guasti o ammaccature di parti di automobili. Ma sarebbero anche state sfruttate alterazioni fotografiche di immagini di auto risultate falsamente danneggiate. In sostanza, per ottenere i risarcimenti sarebbero stati simulati danni inesistenti falsificando le foto dei veicoli grazie a un sofisticato software per modificare immagini.

Per le persone iscritte nel registro degli indagati i reati ipotizzati sono, a seconda dei casi, associazione per delinquere finalizzata alla truffa o frode assicurativa in concorso. Le indagini, di cui si è avuta notizia ieri, erano iniziate due anni fa.

A finire nel mirino della procura della Repubblica di Piacenza e dei carabinieri sono state tre carrozzerie che si trovano nei territori compresi tra Fiorenzuola e Monticelli.

Delle indagini iniziate nel 2021 si sono occupati i carabinieri dell’aliquota operativa di Fiorenzuola coordinati dal pubblico ministero Antonio Colonna.

