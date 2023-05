Fiamme in una azienda di materiale plastico a Fidenza, nube nera verso la Val d’Arda

È in fiamme una azienda di materiale plastico a Fidenza, nel quartiere La Bionda e una nube nera avanza verso Fiorenzuola e dintorni: il fumo è visibile da Fiorenzuola, Roveleto, Cortemaggiore, e poi dalla collina: Vernasca e Castell’Arquato. L’incendio è scoppiato oggi, sabato, attorno alle 14.

“Non ci sono feriti – ha comunicato il Il sindaco di Fidenza, Andrea Massari, ai suoi concittadini -. Per il momento si consiglia a tutti di tenere chiuse le finestre ed evitare di sostare all’esterno nelle aree più prossime al rogo”.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, la polizia locale e le forze dell’ordine, oltre ad Arpae (l’autorità preposta per tutti gli aspetti ambientali e sanitari).

“Non ci sono ancora informazioni sufficienti e di certo non è bene affidarsi ai catastrofismi – spiega l’assessore di Fiorenzuola Massimiliano Morganti -, ma se non avete incombenze inderogabili state in casa e tenete le finestre chiuse”.