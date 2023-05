Fiorenzuola: dopo 45 anni nell’Arma il luogotenente Cocciolo va in pensione

Il luogotenente dei carabinieri Giuseppe Cocciolo lascerà l’ufficio comando della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda. Ha servito il territorio e i cittadini della Val d’Arda per lunghissimo tempo, ed ora ha raggiunto la meritata pensione.

Dopo oltre 45 anni di lavoro nell’Arma, Cocciolo, 65 anni, ha raggiunto il limite di età. Ha iniziato la carriera da carabiniere dapprima alla Scuola Allievi di Iglesias e quindi alla Compagnia di Moncalieri in provincia di Torino, dove ha prestato servizio per tre anni. Poi ha trascorso due anni alla scuola sottufficiali per giungere nel giugno del 1981 in Val d’Arda, dapprima quale sottufficiale sottordine alla locale Stazione e successivamente al Nucleo Operativo Radiomobile, per infine assumere definitivamente nel marzo del 1989 la responsabilità del Nucleo Comando della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda, dopo averlo precedentemente diretto dal maggio 1982 al novembre del 1986.

Domani, 28 maggio 2023, nel giorno del suo compleanno, dopo un lunghissimo percorso umano oltre che professionale nell’Arma dei Carabinieri, che lo ha visto sempre impegnato al servizio della comunità della Val d’Arda, lascerà il servizio attivo.

Nella sua lunga carriera è stato insignito di alcune onorificenze, fra tutte, la medaglia d’Oro al merito di Lungo Comando, la nomina a Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica e la medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare. Diversi anche gli apprezzamenti e gli elogi ricevuti dalla scala gerarchica per le diverse attività che lo hanno visto protagonista. Ma soprattutto, al Luogotenente Cocciolo vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso e l’attività svolta nel consigliare e “accompagnare” tutti i colleghi della Compagnia di Fiorenzuola, i quali porteranno sempre con loro tutti gli insegnamenti che ha cercato di trasmettere, ovvero “l’importanza della calma, mantenere il controllo è fondamentale per risolvere qualsiasi problema. Non dimenticarsi mai di essere umili, perché non serve vantarsi per fare un ottimo lavoro. Ascoltare tutti e osservare tutto, perché solo in tal modo si comprendono davvero le situazioni e si creano relazioni serene per raggiungere obbiettivi alti e importanti”.