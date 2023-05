Vicini di casa vendicativi “duellano” nel cortile: uno armato di coltello, l’altra di zappa. La movimentata vicenda è finita in tribunale, il pm Paolo Maini al termine del sua requisitoria ha chiesto otto mesi di pena per l’uomo armato di coltello, un sessantenne piacentino accusato di aver colpito con una testata al volto la rivale, una coetanea di origini campane, provocandole contusioni guaribili con cinque giorni di prognosi.

I fatti erano avvenuti nel 2019 in un cortile condominiale che si trova nell’hinterland di Piacenza. All’origine del diverbio sfociato nello scontro un contrasto legato alla rivendicazione di uno spazio per parcheggiare l’auto.

