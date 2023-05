Impegno e disponibilità verso i compagni: premiati 10 studenti di Borgonovo

Sono dieci i “bravissimi” dell’Endo Fap don Orione di Borgonovo che hanno ricevuto gli annuali premi di studio, ottenuti grazie ad impegno e disponibilità verso i compagni. I premi sono stati finanziati dal Rotary Valtidone e da Luisella Rampini in memoria dell’ex insegnante Anna Delfanti. Per il corso operatore impianti elettrici sono stati premiati Lorenzo Baldini, Francesco Crovelli, Desar Sharka. Per il corso operatore meccanico sono stati premiati: Bosko Malinov, Vanidis Daniel Ogleja, Naldit Luta. Per il corso operatore grafico (sede di Piacenza) sono stati premiati: Ivan Silvestro, Jesus David Remeri, Manuel Passera, Matilda Stafa. L’Endo Fap don Orione ha da poco cambiato “pelle”, trasformandosi in Fondazione.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà