“Non ho l’età”: i consigli per imparare a prevenire le malattie e vivere a lungo

Tre argomenti importanti, per imparare a prevenire le malattie: mangiare sano per allungare la vita; ipertensione arteriosa, come diagnosticarla e come curarla; screening per la prevenzione del tumore al colon. Ne hanno parlato in Fondazione altrettanti medici, in un convegno organizzato dall’associazione degli ex allievi del collegio San Vincenzo e dal titolo “Non ho l’età – Sana alimentazione e prevenzione: così si coltiva il tempo biologico”.

Relatori, tutti passati sui banchi del collegio San Vincenzo, sono stati Fabio Fornari, già primario di Gastroenterologia all’ospedale di Piacenza, il suo successore alla direzione dell’unita operativa, Giovanni Aragona, e Giuseppe Crippa, già primario di Malattie cardiovascolari, sempre al Guglielmo da Saliceto.