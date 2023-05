Oggi pomeriggio sfilerà per le vie del centro storico il primo Piacenza Pride

Il primo Piacenza Pride sfilerà oggi nelle vie del centro storico. “La parata abbraccerà la città con orgoglio, inclusione, musica, colore, in nome dei diritti civili – spiega il presidente di Arcigay Lambda, Salvatore Godino – sarà un momento di festa e di riflessione aperto a tutte e tutti, che vuole lanciare un messaggio semplice e chiaro: le diversità sono fonte di ricchezza per la comunità piacentina”.

Il ritrovo della manifestazione è previsto alle 15.00 ai Giardini Margherita: è da lì che il corteo partirà per raggiungere le principali vie e piazze del centro storico toccando via Alberoni, via Roma, piazzale Lupa, viale Patrioti, piazzale Libertà, stradone Farnese, Pubblico Passeggio, via Giordani, piazza Sant’Antonino, largo Battisti, piazza Cavalli, via Cavour e via Alberoni, per poi tornare ancora ai giardini Margherita per gli interventi degli ospiti e la festa finale.

Ad aprire la parata sarà la Marching Band del Piacenza Jazz Club, seguito subito dopo dal trenino di “Famiglie Arcobaleno”. L’evento vedrà sfilare due carri musicali, uno dedicato ai “revival” – con il dj set di John Belpaese – e un altro con musica elettronica a cura di Rex & Jd More.

Tra gli ospiti attesi sul palco del Pride ci saranno l’attivista Vladimir Luxuria, il parlamentare Alessandro Zan, l’attrice e comica Debora Villa, presentatrice dell’evento, Alessia Crocini, presidente di Famiglie Arcobaleno, Natascia Maesi, presidente di Arcigay Nazionale, Fiorenzo Gimelli (Agedo Nazionale) e Valeriano Scassa (Grande Colibrì).

