Statale 45, frontale tra due moto. Centauri all’ospedale in elisoccorso, sono gravi

Quattro motociclisti sono stati coinvolti in incidenti stradali avvenuti nel giro di poche decine di minuti in Val Trebbia sulla Statale 45.

Il primo intorno alle 12.00 si è verificato nei pressi di San Salvatore dove un centauro è uscito di strada. L’uomo è stato trasportato in ospedale a Piacenza, le sue condizioni sono serie ma non destano particolare preoccupazione.

Intorno alle 12.40 a Rovaiola di Cortebrugnatella, in base alle prime informazioni due moto si sono scontrate frontalmente e due motociclisti sono stati trasportati all’ospedale di Parma dall’elisoccorso. Entrambi sono in gravi condizioni. Un’altra persona coinvolta è stata condotta all’ospedale di Piacenza in condizioni serie.

In entrambi i casi sono intervenuti per i rilievi di carabinieri di Bobbio e di Marsaglia.