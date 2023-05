Vie Francigene, l’assessore Fiazza a Calais. Modificato il percorso a Piacenza

Anche Piacenza all’Assemblea generale dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), che si è tenuta nel pomeriggio di venerdì 26 maggio nel Municipio di Calais (regione Hauts-de-France). L’assessore alla Cultura e al Turismo Christian Fiazza ha infatti preso parte a questo significativo evento nella città francese, fonte d’ispirazione per molti artisti e luogo simbolico della Via Francigena, dove il pellegrino arriva dopo aver attraversato lo stretto della Manica, imbarcandosi dalla città di Dover (Kent, Inghilterra).

“Si è trattato di un incontro – ha spiegato l’assessore – in presenza, cui hanno preso parte i 224 soci e le 80 associazioni amiche Aevf che operano nei quattro Paesi della Via Francigena: Inghilterra, Francia, Svizzera e Italia. Il numero degli associati sta crescendo, negli ultimi anni, a dimostrazione dell’importanza di questo network internazionale che è stato fondato nel 2001”. Dal dibattito è emersa anche la consapevolezza che ogni territorio può far valere le proprie peculiarità grazie ai pellegrini e Fiazza, a sorpresa, è intervenuto mostrando ai presenti una coppa piacentina: “E’ il nostro brand – ha sostenuto – il nostro prodotto Dop per eccellenza, che ha storia e tradizione. La coppa piacentina Dop è il più rinomato salume del territorio, la sua origine è legata alla tradizione familiare tramandatasi nelle cascine della pianura, dove questo salume era considerato uno dei prodotti di maggior valore, da destinare al consumo nei giorni di festa e per omaggi di particolare rilievo, e oggi questa specialità è tutta nostra. Con questa piccola provocazione ho voluto sottolineare quanto la coppa piacentina sia un prodotto di grande qualità e, da parte dei presenti, questa sorpresa è stata accolta con molto interesse. La coppa come prodotto “bandiera” del territorio, quindi, per il quale saranno testimonial proprio i pellegrini che, nel loro passaggio, potranno diffondere via social la loro immagine mentre addentano un sano panino con la coppa. Sarà un panino buonissimo!”.

Prosegue Fiazza: “Nel corso dell’Assemblea sono stati approvati il bilancio consuntivo e il bilancio previsionale, la candidatura Unesco, il piano strategico 2023-2025, la progettazione internazionale, le buone pratiche dei territori per la promozione del cammino, e a questo proposito è stata approvata anche la variante. Nella mattinata di ieri si è invece svolto l’incontro istituzionale con i Comuni francesi per un aggiornamento sulle progettualità della Via Francigena nel territorio d’Oltralpe e per un confronto con altre esperienze di candidatura Unesco”. Conclude l’assessore: “E’ stata approvata anche la modifica del percorso cittadino del cammino: a Sant’Antonio, dopo il Ponte sul Trebbia, entrerà a sinistra verso Borgotrebbia dove i viandanti potranno camminare con punti ombra, punti acqua e ritrovarsi in direzione di Santa Maria di Campagna, evitando il traffico intenso del tracciato attuale lungo la via Emilia, Barriera Torino, via XXI Aprile”.