Cade dall’albero a Carmiano: bambino di 6 anni portato all’ospedale dall’elisoccorso

Attimi di grande paura tra le colline sopra Vigolzone. Un bambino di 6 anni è caduto da un albero sbattendo rovinosamente a terra. I genitori hanno immediatamente chiamato i soccorsi. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio a Torrazzo di Carmiano, nel comune di Vigolzone.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Pubblica Assistenza Val Nure di Ponte dell’Olio e il personale infermieristico del 118 di Piacenza. E’ stato infine allertato l’elisoccorso che ha trasportato in condizioni serie il bambino all’ospedale Maggiore di Parma. Il piccolo non è in pericolo di vita.