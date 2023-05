Linguaggio, architettura, danza delle api: alla Pistona la creatività della Natura

Studiare e capire la creatività della natura, con l’obiettivo di entrare in empatia con i suoi protagonisti e migliorare la nostra relazione con loro. E’ l’obiettivo degli incontri divulgativi organizzati dalla neonata associazione culturale scientifica “La Pistona – Osservatorio sulle creatività in natura”. Il primo, sabato 27 maggio, sulla regina degli insetti, simbolo di efficienza e di intelligenza sociale: le api.

L’associazione punta attraverso diverse esperienze divulgative a “studiare, divulgare e mettere in scena la creatività e l’inventiva della Natura, per favorire la comprensione della fauna e della flora, non solo attraverso il canale scientifico, ma ricorrendo a quello empatico e artistico”.

“L’Osservatorio sulla creatività in natura – spiega Sveva Antonini, avvocato specializzato in copyright e organizzatrice dell’evento – trae ispirazione proprio dal mio background nel campo del diritto d’autore, dalla passione per la musica, dall’impegno nella tutela dei diritti degli animali quali esseri senzienti”.

L’appuntamento è intitolato “Creatività e intelligenza sociale: architettura, danza e linguaggio delle Api”, è stato patrocinato dall’Università di Pavia, dall’Università lituana di Kaunas (KTU) e dall’Associazione Apicoltori della Provincia di Piacenza.

Gli interventi hanno spaziato dal canto delle api regine, un fenomeno che l’uomo conosce fin dall’antichità, ma che ancora oggi resta in gran parte misterioso, alla danza delle api, altro argomento che suscita interesse e curiosità da sempre. E poi la connessione tra apicoltura urbana e salvaguardia dei territori, spaziando anche sullo speciale dialogo che le api instaurano con il mondo dell’arte, del design e dell’architettura, fino al fondamentale ruolo svolto da questo insetto nel garantire la biodiversità terrestre e sulle strategie da attuarsi per favorire il ripopolamento delle api.