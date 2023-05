Successo per la grande panetteria di piazza Cavalli tra assaggi e curiosità

In mezzo a due fette di pane si può racchiudere un mondo. In piazza Cavalli, negli ultimi tre giorni, l’associazione panificatori di Piacenza e provincia lo ha dimostrato. Il companatico può diventare cultura, ma è il pane quello che conta: quello che si impasta con mani esperte che tirano, pizzicano, allungano, che non hanno paura di scottarsi nel forno, che prendono i filoni con la stessa cura con cui prenderebbero in braccio un bambino.

Il pane è quello che conta, ma a patto che sia buono: un’iniziativa come il “Pane in piazza”, promossa dai Panificatori e Confcommercio in collaborazione con il Comune di Piacenza, ha voluto “testare” la bocca dei piacentini, far loro assaggiare panini e prodotti da forno non surgelati e scongelati, ma impastati e cotti e sfornati. Come si dice: cotto e mangiato.

Sotto un tendone allestito ad hoc, anche una decina di panificatori locali – uomini e donne, il mestiere non conosce differenze di sesso, ma solo fra chi ha voglia di lavorare duro o no – ha iniziato a imbandire di buon mattino le tavole: pizze farcite e brioches, chisolini, focaccia coi pomodori, torte salate, crostate, pan au chocolat hanno costituito la ricca offerta dei Panificatori alla cittadinanza. “Siamo contenti – spiega il presidente dell’associazione Alberto Sala – questo fine settimana ci ha premiato con il tempo e con la curiosità di tanti cittadini che sono passati”.