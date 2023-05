Piacenza ci riprova: accolta la candidatura del corpo sanitario al Nobel per la Pace

“Siamo dei sognatori e i sognatori ci provano sempre” con queste parole Marzio Dallagiovanna, presidente dell’associazione Fondazione Gorbachev ha annunciato la ricandidatura del corpo sanitario italiano al premio Nobel per la Pace. “Abbiamo già ottenuto u successo perchè la candidatura è stata accolta dal comitato di Oslo e non capita spesso che venga accettata per due volte” precisa il commercialista piacentino.

“Anche se la prima occasione non siamo giunti a all’assegnazione del premio, abbiamo voluto insistere perchè l’opera dei nostri sanitari è stata eccezionale e merita ampia considerazione” sottolinea Dallagiovanna, intervenuto in sala consigliare al fianco di Giorgio Braghieri, presidente dell’Opera Pia Alberoni, dell’artista Franco Scepi, del sindaco Katia Tarasconi, di Paolo Marzaroli per la Banca di Piacenza e del professore Luigi Cavanna, testimonial dell’iniziativa.

E’ ufficialmente ripartita quindi la nuova campagna di candidatura al Premio Nobel per la Pace del corpo sanitario italiano. La seconda dopo quella presentata nel giugno del 2021. “Un segno di attenzione anche per chi ha sacrificato la propria vita – il commento di Cavanna -. Non bisogna dimenticare l’ondata di morte e sofferenza che l’intero copro sanitario ha fronteggiato”. “Agli inizi di maggio l’Oms ha dichiarato il termine dell’emergenza sanitaria riguardante il Covid, ma l’attenzione deve restare alta – sottolinea Braghieri -. Lo dobbiamo a chi ha perso la vita. Iniziative di questo calibro aiutano a restare vigili e non dimenticare i sacrifici fatti”.