Intrappolata nei bagni di piazza Cavalli. Anziana liberata da un carabiniere

E’ nel momento del bisogno che si vedono i veri eroi. Ieri pomeriggio una donna è rimasta bloccata nei bagni pubblici di piazza Cavalli e l’agitazione ha preso il sopravvento. “La porta non si apriva più e la serratura era danneggiata” ha raccontato in un secondo momento dopo essere stata “liberata” da un carabiniere fuori servizio che l’ha sentita urlare.

L’uomo ha forzato la porta del bagno con l’aiuto di due amici, ha preso sottobraccio l’anziana e ha cercato di tranquillizzarla. Il peggio è definitivamente passato all’arrivo dei soccorritori della Croce rossa già presenti in piazza Cavalli per prestare servizio durante il torneo di calcetto promosso da Confindustria Piacenza. In seguito alla prova dei parametri la signora si è rasserenata e dopo aver ringraziato di cuore i suoi “eroi” ha fatto rientro a casa.