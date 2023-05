A Cattaragna soccorsi dal cielo anche con il buio. La piazzola è operativa

E’ ufficialmente operativa anche per i voli di soccorso notturni la piazzola di Cattaragna, frazione del comune di Ferriere. La conferma è arrivata da parte del 118 al circolo Anspi “Amici di Cattaragna” che l’aveva realizzata qualche anno fa. “L’area – spiegano dall’Anspi -, tra la chiesa e il cimitero, aveva già ricevuto la conformità per l’utilizzo diurno ed era da allora operativa. Adesso è stata inserita nel piano di volo del 118 da parte della Regione Emilia-Romagna: oggi è quindi idonea per l’atterraggio ed il decollo dell’elisoccorso anche in caso di emergenze notturne”.

Una buona notizia per tutta la comunità di Val d’Aveto e una soddisfazione per i componenti del circolo Anspi che si erano spesi per la sua realizzazione, un motivo di tranquillità in più in caso di necessità, anche per le diverse iniziative che il circolo organizza durante l’estate. Quest’anno la prima in calendario è la marcia “Memorial Giancarlo Briggi”, domenica 25 giugno. Ritrovo vicino alla chiesa e partenza libera dalle 8 alle 10.