Battaglia legale per il bando A21 e tangenziale di Castello, udienza rinviata a ottobre

Per l’aggiudicazione dell’A21, e quindi anche di chi dovrà costruire la tangenziale di Castel San Giovanni, se ne riparlerà ad ottobre. L’adunanza plenaria, che riunisce i presidenti di tutte le sezioni Consiglio di Stato chiamata ad esprimersi sul ricorso presentato da Gavio, ha rimesso la decisione alla quinta sezione. In buona sostanza si tratta di un nulla di fatto. La prossima udienza è stata fissata davanti alla sezione del massimo organo della giustizia amministrativa il 5 ottobre. Vuol dire un altro anno andato praticamente perso. Il ricorso riguarda il bando per l’aggiudicazione dell’A21 che era stato vinto dal consorzio guidato dalla famiglia Dogliani. Da lì è partita la querelle a colpi di carte bollate con il precedente gestore, Gavio. La battaglia legale sta avendo, come effetto a cascata, il prolungamento dei tempi per la costruzione della tangenziale di Castel San Giovanni. Chi si aggiudica il bando dovrà infatti, tra le altre cose, costruire la bretella spartitraffico ritenuta ormai indispensabile.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’