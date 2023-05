Cantieri sulla “45”, bungalow chiusi a Bobbio. “Fateci lavorare almeno 45 giorni”

L’estate dei quattro maxi cantieri sulla Statale 45, attesi da decenni ma partiti tutti tra il 2021 e il 2022 sotto la spinta dei crolli dei ponti a Genova e a Lenzino, è un boomerang sul turismo.

Ieri Pietro Ballerini, dal campeggio a SanMartino aperto nel 1981, ha finito di smontare verso mezzogiorno il bungalow di un cliente: “Ed è il secondo che smonto oggi”, spiega con la voce di un deluso. “Richieste non ce ne sono. Ma devo avvisare del cantiere in corso al ponte di San Martino. Vorrei si attivasse un tavolo di confronto, una soluzione va trovata. Una struttura come la nostra, che conta 700 presenze ogni fine settimana e dà lavoro ad almeno sei persone, su una superficie di 60mila metri, conta davvero così poco? Già durante le chiusure forzate del Covid non abbiamo visto un solo euro. Ora questo. Basterebbe lasciarci lavorare per 45 giorni tra luglio e agosto”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’