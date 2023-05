“Notte dei briganti”, sabato 3 giugno torna la camminata “con l’anima”. Tutto esaurito

Camminare insieme al chiar di luna nei boschi tra Vigoleno e Vernasca. Torna sabato 3 giugno la “Notte dei briganti”, la marcia giunta all’undicesima edizione. Otto chilometri tra boschi e antichi sentieri, tra suggestioni e divertimento. L’evento quest’anno è dedicato al suo ideatore, Marco Mariani, ex vicesindaco di Vernasca, prematuramente scomparso di recente. Le duemila tessere a disposizione sono esaurite dopo pochi giorni.

La camminata nasconde un’anima. A svelarla è Gianluigi Molinari, ex sindaco di Vernasca e attuale consigliere regionale dell’Emilia–Romagna. Molinari riavvolge il nastro della memoria e torna al 2011 quando in Municipio, l’allora vicesindaco Marco Mariani, gli parlò di una “Magnalonga” alla quale aveva partecipato. “Aveva apprezzato molto quella camminata e voleva portare qualcosa di simile nei nostri boschi, tra Vigoleno e Vernasca – ricorda Molinari -. La proposta mi entusiasmò. Volevamo che l’evento avesse qualcosa di unico e originale legato al nostro territorio”. L’idea arrivò dal professor Luigi Rosi al quale Molinari e Mariani si rivolsero per una consulenza storica. Rosi parlò loro dei briganti che nei secoli scorsi terrorizzavano i passanti su quel sentiero, i più noti erano Matilòn e Politi. Ed ecco la prima edizione della Notte dei briganti.

