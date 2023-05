“Persona leale, competente, serena”: la Diocesi ricorda Fausto Fiorentini

Una persona leale, competente, serena, generosa. E’ l’opinione comune a tutti gli intervenuti all’incontro dedicato a Fausto Fiorentini a un anno dalla morte.

Classe 1941, a lungo insegnante di lettere e storia, giornalista, è stato direttore dell’Ufficio stampa della diocesi con i vescovi Monari e Ambrosio e collaboratore di Libertà e del Nuovo Giornale.

Autore di numerose pubblicazioni in campo storico, aveva iniziato a scrivere come corrispondente da Carpaneto per Libertà subentrando a Pierluigi Magnaschi, con il quale condivise l’età adolescenziale.

Dal 2008 ha dedicato molte delle sue energie alle pubblicazioni per l’Hospice do Borgonovo, che accolse la moglie negli ultimi tempi di esistenza terrena.