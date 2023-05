Prodotti piacentini all’estero: “In tre anni esportazioni cresciute del 17%”

Il brand Piacenza continua a crescere fuori dai confini nazionali. “Nell’ultimo triennio le esportazioni di prodotti piacentini all’estero sono cresciute del 17% – la soddisfazione Emanuele Pisaroni, presidente del Consorzio Piacenza alimentare – nonostante la crisi, la guerra e l’incremento dei costi che ha provocato”. “Da segnalare anche l’ingresso di nuovi consorziati, e il raggiungimento il record storico dell’export agroalimentare piacentino, che nel 2022 ha raggiunto di 530 milioni di euro, dato in costante crescita dai 455 milioni del 2020” precisa Pisaroni.

Durante l’assemblea annuale dei soci è emersa anche la crescita del mercato piacentino in oriente, soprattutto in Giappone. “Vogliamo continuare a crescere e raggiungere nuovi orizzonti anche attraverso la partecipazione a fiere meno conosciute – continua Pisaroni -. Vogliamo lavorare di più sulle piccole-medie aziende e tra i vari obiettivi c’è una maggiore valorizzazione di tutte le nostre eccellenze meno conosciute, in particolar modo delle realtà medio-piccole, che strutturalmente riscontrano

maggiori difficoltà nell’approcciarsi ai mercati esteri”. Germania, Francia e Svizzera restano gli stati europei più interessati ai prodotti piacentini.

Nei primi mesi dell’anno il consorzio è stato presente in fiera in Giappone al Foodex di Tokyo, al Cibus Parma, a Milano per il Tuttofood e ad Amsterdam per Plma. Prossima tappa gli Stati Uniti, dove il consorzio porterà le aziende piacentine all’importante manifestazione Summer Fancy Food di New York. “Riusciremo a raggiungere ogni parte del mondo anche attraverso il nostro sito e-commerce che sta concretizzando un continuo aumento di ordini di fatturato in nuovi Paesi” conclude il presidente del consorzio.