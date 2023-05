Trevozzo, spaccata in tabaccheria. Nel bottino sigarette e gratta e vinci

Una banda di malviventi lunedì notte ha fatto razzia di sigarette e gratta e vinci nella tabaccheria Alta Val Tidone di Trevozzo. I ladri nel giro di pochissimo tempo sono riusciti a portare via almeno 12mila euro di refurtiva. Per entrare hanno preso a mazzate la porta di ingresso, il cui doppio vetro ha ceduto. Nel giro di pochissimi minuti hanno asportato un sacco di refurtiva che hanno poi rovesciato in un cassonetto della carta, utilizzato durante la fuga.

Alcuni vicini si sono resi conto di quanto stava avvenendo e hanno gridato al loro indirizzo, affacciandosi dai balconi. “Và dentro o ti ammazziamo” si è sentita rispondere una donna da due incappucciati. Un terzo uomo è stato visto allontanarsi da altri due testimoni. Poco distante i carabinieri hanno rinvenuto gli arnesi da scasso, tra cu un pesante piede di porco.