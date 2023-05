Veicoli elettrici, bando del Comune per 45 nuovi posti-ricarica in 37 punti

Quarantacinque postazioni di ricarica per veicoli elettrici e ibridi dislocati in 37 punti della città. Li prevede l’avviso del Comune per la ricerca di operatori economici intenzionati a posizionarli, installarli e gestirne il funzionamento. La motivazione sta nel fatto, si legge negli atti del Comune, che “è in costante crescita il numero di veicoli elettrici circolanti sul territorio nazionale” e che “è prevedibile un ulteriore costante aumento della diffusione dei veicoli elettrici anche in considerazione degli ultimi obiettivi posti in tema dalla Commissione europea relativi all’azzeramento delle emissioni locali prodotte da veicoli nuovi con conseguente messa fuori produzione dei motori termici”.

In tale contesto “si rende necessario stabilire una disciplina organica per la realizzazione e gestione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico, che ne definisca criteri, standard e modalità di accesso de minimis al fine di salvaguardare la qualità del servizio offerto agli utenti finali, promuovendo nel contempo l’ampliamento alla partecipazione da parte degli operatori presenti sul mercato”.

Le 45 postazioni indicate nell’avviso ampliano la rete già esistente e in ogni caso sono una proposta che il Comune sottopone ai potenziali interessati, i quali possono cambiarla, saranno gli uffici comunali a “valutare” la “rispondenza all’interesse pubblico”.