Accolti in municipio gli studenti della North Carolina University ospiti in Cattolica

Una delegazione di studenti della North Carolina University, ospiti presso il Campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore nell’ambito di un Summer Program della durata di sei settimane, è stata ricevuta oggi dal sindaco Katia Tarasconi cui si è aggiunto, in aula consiliare, l’assessore alle politiche giovanili Francesco Brianzi.

Al termine dell’incontro in municipio, occasione per approfondire la conoscenza della vita politica e amministrativa in una città italiana, gli allievi statunitensi – accompagnati dalla docente Allison Lowe Reed e, per l’ateneo di San Lazzaro, dal professor Emanuele Vendramini, dalla docente Ilaria Galavotti e da Francesca Lucchi dell’International Office Team per il programma Double Degree – hanno seguito una lezione nella cornice del salone monumentale di Palazzo Gotico.

La loro permanenza a Piacenza, in merito alla quale hanno espresso entusiasmo per gli aspetti di scambio culturale e formativo, nonché per il patrimonio artistico e culturale del territorio, si protrarrà sino al 23 giugno prossimo.