Barista regala giornata al luna park ai ragazzi di “Oltre l’autismo”. “Gesto lodevole”

Un uomo dal cuore d’oro: è così che si potrebbe definire Fabrizio Milani, barista che ha deciso di offrire una giornata di divertimenti al luna park ai ragazzi di “Oltre l’autismo”, a Piacenza ancora per qualche giorno. E lo ha fatto con una donazione di 300 euro all’associazione guidata da Maria Grazia Ballerini.

“Avevo visto la scorsa settimana che al luna park erano stati offerti un paio di giorni di attrazioni gratuite per i ragazzi disabili e allora ho voluto farlo anche io – spiega Milani – ho contattato l’ex consigliere comunale e amico Francesco Rabboni ed è stato lui a indirizzarmi su “Oltre l’autismo”: così ho invitato i ragazzi a venire nel mio bar per incontrarci e consegnare loro il mio dono”.

“Dono che, insieme all’aperitivo, è stato molto apprezzato dai ragazzi – sottolinea la presidente dell’associazione Ballerini – gesti di generosità disinteressata così sono fondamentali e lodevoli”.

