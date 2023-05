Bike sharing, al via entro fine giugno il nuovo servizio. Oltre 100 a pedalata assistita

E’ previsto entro il mese di giugno, l’avvio del nuovo servizio di bike sharing di cui l’Amministrazione ha deliberato l’affidamento alla società milanese RideMovi Spa, a seguito della manifestazione d’interesse presentata dall’azienda. L’avviso pubblico che il Comune di Piacenza aveva emanato tra il 29 aprile e il 19 maggio scorso prevedeva la fornitura di almeno 150 biciclette, di cui non meno di 100 a pedalata assistita e senza necessità di allacciamenti elettrici presso i punti di prelievo e riconsegna, con eventuale integrazione di monopattini elettrici a disposizione per il noleggio.

“Una novità fondamentale rispetto al passato, che abbiamo fortemente voluto per rendere questo servizio sempre più accessibile e fruibile – sottolinea l’assessora alla Mobilità Sostenibile Adriana Fantini – consiste nel fatto che le biciclette potranno essere lasciate in sosta anche nelle rastrelliere pubbliche, sull’intero territorio urbano, permettendo così a tutti i cittadini interessati di farne l’uso più adatto alle proprie esigenze personali e contingenti. Se vogliamo agevolare la mobilità dolce e la scelta di mezzi ecologici, dobbiamo far sì che l’utilizzo sia flessibile e adeguato alle necessità di una platea sempre più ampia e differenziata di persone: turisti, pendolari che arrivano a Piacenza per lavoro dalla stazione o dai principali parcheggi, studenti o chiunque, magari in ritardo per un appuntamento, abbia l’urgenza di spostarsi con tempestività da un quartiere all’altro”.

Scaricando l’apposita applicazione, valida in tutte le città in cui RideMovi è concessionaria del servizio – da Milano a Torino, da Bologna a Reggio Emilia, da Venezia Mestre a Firenze, da Padova a Pesaro per fare solo alcuni esempi – si potrà optare per il noleggio occasionale o scegliere tra diverse modalità di abbonamento. “Siamo l’unica Società in Italia – spiega Davide Lazzari, responsabile Business Development e Public Affairs di RideMovi Spa – a offrire le tre tipologie di mezzi, biciclette a trazione muscolare, a pedalata assistita e monopattini elettrici. Operiamo anche in altri Paesi, come Spagna, Portogallo e Grecia, ma siamo orgogliosi della nostra identità di azienda italiana e dei giudizi positivi sulla nostra flotta, che anche a detta degli utenti è di qualità molto performante”.

Nelle prossime settimane si procederà all’installazione dei bike locker e delle infrastrutture necessarie all’avvio del servizio, che sarà occasione per una più dettagliata presentazione delle modalità di funzionamento.

