Festa della Repubblica: in Prefettura la consegna delle onorificenze. I premiati

Per il prossimo 2 giugno, nella ricorrenza della 77^ Festa della Repubblica Italiana, il prefetto di Piacenza Daniela Lupo, in condivisione con le istituzioni locali, ha previsto una celebrazione articolata in due momenti: alle ore 10.00 in Piazza Cavalli, alla presenza delle Autorità civili e militari, si svolgerà la cerimonia dell’alzabandiera con la lettura del messaggio del Capo dello Stato durante la quale il prefetto consegnerà il testo della Costituzione Italiana ad una rappresentanza di neo diciottenni impegnati nel volontariato e di cittadini di origine straniera che hanno acquisito la cittadinanza italiana.

A seguire, in Prefettura, si svolgerà la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e di una medaglia d’onore alla memoria, concessa ai sensi della legge n. 296/2006, ai familiari di un concittadino militare internato nei lager nazisti e destinato al lavoro coatto nell’ultimo conflitto mondiale.

Su impulso del prefetto, la Festa della Repubblica è stata preceduta da iniziative di riflessione e approfondimento, come contributo alla formazione di cittadini costruttori di democrazia, nel quotidiano.

In collaborazione con l’Archivio di Stato di Piacenza, è stata organizzata la mostra documentaria “2 Giugno 1946 Repubblica sia!” che resterà aperta fino al prossimo 9 giugno, secondo gli orari riportati nell’allegato volantino.

Grazie all’Istituto di Storia Contemporanea di Piacenza sono stati preparati alcuni materiali didattici di storia ed educazione civica sulla nascita della Repubblica per le scuole secondarie di II Grado, ed in particolare per i maturandi, nonché per le scuole secondarie di I grado e per le ultime classi delle scuole primarie. I materiali sono stati resi disponibili sul canale youtube Isrec Piacenza a partire dal 25 maggio e resteranno fruibili fino alla fine dell’anno scolastico in corso.

In collaborazione con Teatro Gioco Vita, per la sera del 1° giugno è stato organizzato nel Salone d’Onore della Prefettura un evento speciale per le famiglie, con Barbara Eforo, che presenterà “Racconti dalla finestra”: spettacolo di narrazione e di oggetti dal vivo, “per tutti a partire dai 3 anni”.

INSIGNITI DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Commendatore

Avv. Aldo Bertozzi

L’Avv. Aldo Bertozzi è avvocato iscritto all’Albo Speciale di Patrocinatori avanti la Suprema Corte di Cassazione e le altre Magistrature Superiori. Nell’ambito della sua carriera professionale ha svolto attività presso l’Istituto di Diritto e Procedura penale presso l’Università di Parma, di insegnante di materie giuridiche, economiche e finanziarie presso le Scuole Superiori dello Stato, di Vice Pretore e di Giudice a latere presso il Tribunale di Piacenza e membro del Comitato di Bio-etica. Attivo in ambito letterario, ha pubblicato oltre trenta volumi, per lo più incentrati sui suoi due grandi interessi storico-culturali – la Garfagnana e Piacenza – che gli hanno permesso di ricevere prestigiosi riconoscimenti in ambito nazionale. Ha ideato e promosso il Premio letterario internazionale di poesia e narrativa ‘La Pania’, sostenendone personalmente le spese per il conferimento annuale di una medaglia d’oro ad un personaggio o ad un Ente che abbia contribuito, in qualsiasi modo, a dar notorietà, lustro e prestigio alla Garfagnana.

Ufficiale

Magg. Antonio Boemio

Il Magg. Antonio Boemio dal 13 settembre 2010 è in forza al Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza con l’incarico di Capo Sezione Segreteria Pers. Add. e Sicurezza e Coordinatore Attività Presidiarie. Arruolatosi nel 1992 nell’Esercito durante la carriera militare ha acquisito competenze tecniche proprie della figura di Ufficiale dell’Arma di Artiglieria, specialità Contraerei, tanto da consentirgli di rappresentare la Forza Armata nei più importanti consessi nazionali ed internazionali in rappresentanza del Comando Logistico e dello Stato Maggiore dell’Esercito. Durante l’emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19, ha operato ben oltre il normale orario di servizio ; ha coadiuvato il proprio Comandante, garantendo il più efficace e adeguato supporto logistico al personale dell’Ospedale da Campo allestito all’interno della struttura militare e a quello incaricato delle operazioni di trasporto e distribuzione in sicurezza dei vaccini nel territorio piemontese e lombardo, curando l’informazione sulle attività svolte dalle Istituzioni militari a favore della popolazione.

Prof. Maurizio Dossena

Il Prof. Maurizio Dossena, oggi in quiescenza, ha svolto prima l’attività di insegnante delle scuole superiori poi, fino al 2002 ha retto l’incarico di dirigente scolastico presso il Liceo Scientifico “Respighi” di Piacenza. Infine fino alla data del pensionamento avvenuto nell’anno 2011 ha operato presso l’Ufficio Studi e Programmazione dell’Ufficio Scolastico di Parma.

Il Prof. Dossena che dal 2014 ricopre la carica di vicepresidente nazionale Confederex – Confederazione Italiana delle Associazioni di Ex Alunni ed Ex Alunne della scuola cattolica. E’ altresì membro della consulta diocesana delle aggregazioni Laicali di Piacenza, vice presidente Associazione Ex Alunni del Collegio San Vincenzo di Piacenza componente della Commissione della Biblioteca Comunale Passerini Landi di Piacenza e del Direttivo del Centro Studi Storico Militari di Bologna nonché redattore del periodico Confederex Newsletter

Cavaliere

Sig.ra Patrizia Capasso

La dott.ssa Patrizia Capasso dal 3 dicembre 2021 è Ispettore Logistico Gestionale Esperto presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Piacenza.

Punto di riferimento nazionale nel proprio settore di attività ha partecipato a diversi eventi calamitosi , come i terremoti de l’Aquila e del Centro Italia e, non da ultimo, in occasione della pandemia da Covid-19, dimostrando elevato attaccamento al proprio lavoro e senso di appartenenza al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Ten. Col. Francesco Ferrari Agradi

Il Ten. Col. Pilota Francesco Ferrari Agradi dal 2014 è Comandante della Squadriglia di volo di Linate. Entrato in Accademia dell’Aeronautica Militare nel 1986 durante la carriera militare ha operato come Pilota pronto al combattimento in servizio presso l’83° Centro Combat SAR di Rimini , come Pilota istruttore e comandante della 147° Aerosquadriglia presso l’82° Centro Combat SAR di Trapani, come Pilota istruttore, Capo Nucleo Addestramento e Capo Nucleo Operazioni volo presso la Squadriglia di volo di Linate. Diverse le esperienze professionali in teatri operativi all’estero fra le quali in Kosovo, Ex Jugoslavia, Albania e Somalia. L’Ufficiale che ad oggi ha totalizzato più 7200 ore volo fra le altre ha ricevuto il Distintivo di merito per il personale militare impiegato nella emergenza sanitaria causata dal covid-19.

Dott. Umberto Gandi

Il Dott. Umberto Gandi, è medico specialista in oncologia immunologia e allergologia. Dal 2017 è componente del Comitato Scientifico e Docente del Polo di Formazione POGaMESchool – Ente accreditato Regione Emilia e dal 2019 presta la propria attività presso la Casa di Cura privata Piacenza. Nell’ambito della carriera professionale ha operato come Medico di Medicina Generale in Podenzano convenzionato Azienda USL di Piacenza nonchè presso diverse strutture sanitarie e centri diagnostici di Piacenza e Provincia ricoprendo anche gli incarichi di Direttore Sanitario Centro Diagnostico REDI di Piacenza. Al di fuori dell’ambito professionale il Dott. Gandi è stato co – fondatore nel 1976 del Centro di Cultura Popolare Media Val Nure, dal 1976 redattore del periodico “Ponte”, dal 1976 al 1981 membro del consorzio Obbligatorio Difesa Nure; nel 1985 Consigliere Comunale del Comune di Vigolzone, socio dell’Associazione Culture per lo sviluppo locale di Vigolzone, Presidente delle Associazioni Locali Rivi Irrigui della Val Nure e membro del CdA della Scuola Materna Orfani di Guerra di Vigolzone.

Sig. Marco Parenti

Il Sig. Marco Parenti è esercente il commercio al dettaglio e all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli. Terminati gli studi ha iniziato la propria carriera lavorativa gestendo in prima persona nelle campagne piacentine una piantagione di alberi da frutto. Successivamente ha rilevato una piccola azienda di commercio di prodotti ortofrutticoli già operante in comune di Pontenure portandola in breve tempo ad essere punto di riferimento per i pontenuresi e non solo.

Il Sig. Parenti è anche Guardia Giurata volontaria venatoria per la protezione della fauna selvatica ed è stato uno dei fondatori della sezione della protezione civile di Pontenure ed è stato, per la sezione del medesimo comune donatore AVIS.

Sig.ra Tiziana Pagani

La Sig.ra Tiziana Pagani è Dipendente Agenzia delle Entrate di Piacenza in quiescenza. Assunta nel 1979 all’Ufficio di Fiorenzuola d’Arda ha svolto attività di controllo sia formale che sostanziale delle dichiarazioni dei redditi fino a quando ha assunto l’incarico di Responsabile della Qualità ISO 9000 e contemporaneamente di coordinatore dell’area risorse umane e materiali. Dal 2014 in servizio presso la sede di Piacenza ha ricoperto l’incarico di Capo Area delle risorse umane e materiali e referente della Comunicazione. Durante la pandemia da Covid 19 la Sig.ra Pagani ha sempre assicurato la propria presenza in ufficio al fine di presidiare le attività ordinarie, gestire quelle urgenti nonchè le nuove attività legate alla diffusione del virus.

V.Brig. Antonio Romano

Il V. Brig. Romano Antonio, dal 2014 è Comandante in Sede Vacante della Stazione Carabinieri di Ferriere. Arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri nel 1990 e ha prestato servizio presso le Stazioni Carabinieri di Francavilla sul Sinni (PZ), San Severino Lucano (PZ) Lugagnano Val d’Arda (PC), Fiorenzuola d’Arda (PC), Ponte dell’Olio (PC) e Ferriere (PC). Durante la pandemia da Covid 19 il V. Brig. Romano oltre a contribuire con dedizione alle specifiche attività di controllo del territorio finalizzate al rispetto delle limitazioni di legge emanate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, si è adoperato anche fuori servizio per assistere e supportare le persone colpite dal virus, fornendo un aiuto concreto nel reperimento e nella distribuzione di beni primari.

Dr.ssa Maria Pia Michelina Romita

La Dr.ssa Maria Pia Michelina Romita è Primo Dirigente della Polizia di Stato in quiescenza. Arruolatasi nel 1988 ha prestato servizio prima presso la Scuola Allievi Agenti di Piacenza nel cui ambito ha ricoperto gli incarichi di Dirigente dell’Ufficio Corsi, Dirigente dell’Ufficio Studi, Dirigente dell’Ufficio Amministrazione e Vice Direttore poi, dal 2010, è stata nominata Direttore reggente della Scuola di Polizia POL.G.A.I. di Brescia dove ha gestito i vari corsi di formazione su temi di spessore quali antiterrorismo, tecniche investigative e Polizia Giudiziaria ai quali hanno preso parte anche Ufficiali delle Polizie Europee, Africane e dei Paesi Arabi .

Promossa Primo Dirigente, dal marzo 2012 è stata nominata Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Piacenza. Durante la sua carriera professionale nella Polizia di Stato la Dr.ssa Romita, ha partecipato anche a varie

aggregazioni presso altre sedi in occasione di particolari e delicati servizi di ordine e sicurezza pubblica.

App. Sc. Q.S. Andrea Viscione

L’App. Sc. Viscione Andrea, dal 2021 è in forza al Nucleo Carabinieri Banca d’Italia di Piacenza. Arruolatosi nel 2000 durante la carriera professionale ha prestato servizio presso le Stazioni Carabinieri di Paduli (BN), Mirano (VE), Fiorenzuola d’Arda (PC), Bettola (PC) e ha operato come conduttore automezzi guida veloce Radiomobile di Cortina d’Ampezzo (BL). Dal 2017 al 2021 addetto alla Stazione Carabinieri di Farini durante l’emergenza Covid 19 oltre a contribuire con dedizione alle specifiche attività di controllo del territorio finalizzate al rispetto delle limitazioni di legge emanate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, si è adoperato anche fuori servizio per assistere e supportare le persone colpite dal virus, fornendo un aiuto concreto nel reperimento e nella distribuzione di beni primari

MEDAGLIA D’ONORE

Alla memoria di CAVALLI ARMANDO militare deportato dal 24/08/1944 al 15/05/1945 e internato presso Auto Union Chemnits Roblerstr