Street art per riqualificare le scuole di via Negri: studenti realizzeranno un murales

Cambiano volto le pareti del plesso scolastico di via Negri. A settembre, quando gli studenti torneranno a scuola, troveranno nuovi murales a ravvivare struttura dedicata alle attività laboratoriali. L’intervento è stato promosso dalla Provincia di Piacenza. A realizzare i murales saranno gli studenti del liceo Cassinari con l’artista Fabio Guarino, che parteciperà al progetto con l’associazione Diciottotrenta. All’intervento, gli alunni dell’Isii Marconi dedicheranno un podcast. Nel frattempo in via Negri è in corso un intervento di riqualificazione degli arredi urbani, sempre all’insegna della street art, a cura del Comune con l’associazione Laboratorio di Strada e altre realtà.

