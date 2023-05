Umidità, notti tropicali e giorni freddi: Piacenza 105ª nella classifica del clima

Piacenza è agli ultimi posti a livello nazionale della classifica per l’indice di vivibilità climatica, l’analisi effettuata dagli esperti del sito web ilmeteo.it in collaborazione con il Corriere della Sera.

Una graduatoria che tiene conto di numerosi fattori (dall’umidità alle temperature, dalle piogge alla siccità) e che pone Piacenza alla posizione numero 105 su 108 (lo scorso anno eravamo alla 99). Peggio fanno solo Olbia, Cremona e Catania.

A penalizzare la nostra città, secondo i 14 indicatori scelti per la ricerca, umidità, notti tropicali (quelle con temperatura minima maggiore di 20 gradi), giorni freddi (quelli sotto i 3 gradi) e nuvolosità diurna.

l primo posto con il clima più piacevole per il 2022 se lo aggiudica Macerata, nelle Marche, con una somma complessiva di 762 punti raccolti nei 14 indicatori che caratterizzano il clima in un territorio estremamente variabile come quello italiano che va dalle Alpi al centro del Mediterraneo. Con 756 punti Savona si conferma seconda piazza, come l’anno scorso, mentre Matera strappa la medaglia di bronzo con 744 punti complessivi.

I punti di Piacenza sono solo 492.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà