Fine settimana festivo, biblioteche chiuse. Ricavato di Rete Musei agli alluvionati

In occasione della Festa della Repubblica, tutte le biblioteche del Comune di Piacenza osserveranno la chiusura sia venerdì 2, sia sabato 3 giugno.

Saranno invece normalmente aperti al pubblico nella mattinata del 3, con i consueti orari di operatività, gli sportelli Quic di viale Beverora, dove sarà presente – come avviene da alcune settimane ogni sabato – anche un operatore dell’Informasociale.

Apertura festiva e iniziative speciali per i Musei Civici di Palazzo Farnese, che venerdì 2 giugno saranno visitabili con orario continuato dalle 10 alle 18 e la possibilità di andare alla scoperta delle diverse collezioni seguendo un itinerario guidato. Le visite, comprese nel biglietto di ingresso, partiranno alle 10 e alle 11.30 (in gruppi di 25 persone al massimo, sino ad esaurimento dei posti disponibili), per approfondire nel corso di 90 minuti la conoscenza del patrimonio civico, dei dipinti della pinacoteca e delle antiche, eleganti carrozze; alle 15.15 sarà invece la volta della Sezione Archeologica, per un percorso della durata di un’ora.

Apertura dalle 10 alle 18, per Palazzo Farnese, anche sabato 3 e domenica 4, così come osserverà il consueto orario il Museo di Storia Naturale, visitabile venerdì dalle 9.30 alle 12.30, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Si ricorda che, in occasione del weekend festivo, il ricavato di tutti gli ingressi registrati nelle istituzioni aderenti a ReteMusei Piacenza sarà interamente devoluto a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna.